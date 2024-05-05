İYİ Parti İzmir’de şok: 4 ilçede birden istifa!

İYİ Parti'de olağanüstü kurultayın ardından partideki kan kaybı devam ediyor. Partinin Bornova ve Gaziemir ilçe başkanları yönetimleri ile birlikte istifa etti.

DALGA DALGA SÜRÜYOR

BAYRAKLI'DA ilçe başkanı hariç, yönetimden içinde kurucu ilçe başkan yardımcıları da dahil olmak üzere 27 ilçe yöneticisinden 22'si görevinden ve partisinden istifa etti. Partinin Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç da istifa ettiğini duyurdu. Yerel seçimlerde alınan yenilgi sonrası olağanüstü kurultay kararı alan, genel başkanlık görevine Müsavat Dervişoğlu'nu seçen İYİ Parti'deki istifa dalgası bu kez İzmir'e sıçradı. Bornova İlçe Teşkilatı ile Gaziemir İlçe Teşkilatları bugün yaptıkları duyuruda toplu istifa kararı aldıklarını duyurdu. Bayraklı'da ise ilçe başkanı hariç yönetimden içinde kurucu ilçe başkan yardımcıları da dahil olmak üzere 27 ilçe yöneticisinden 22'si görevinden ve partisinden istifa etti. Bir diğer istifa ise Ödemiş'ten geldi. İYİ Parti İlçe Başkanı iken 2024 Mali ve İdareler Yerel Seçimleri'nde Ödemiş'te İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı gösterilen Güven Kılıç, partisinden istifa ettiğini açıkladı.