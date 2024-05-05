İzmir’de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

'İzmir su kesintisi' araması sabah saatlerinden itibaren başladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI EMEK
05.05.2024 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH, MALTEPE
05.05.2024 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA, BARBAROS, RAFET PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA
05.05.2024 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNALANI, KALABAK
05.05.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN
29.04.2024 saat 11:00 ile 06.05.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 6 gün 21 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATATÜRK, İZKENT, ESENTEPE
05.05.2024 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
05.05.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇUKURALTI
05.05.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.