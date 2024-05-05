  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Çeşme'de günler süren su kesintisinin ise yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

'İzmir su kesintisi' araması sabah saatlerinden itibaren başladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

BAYRAKLI EMEK
05.05.2024 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA FATİH, MALTEPE
05.05.2024 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA YEŞİLOVA, BARBAROS, RAFET PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA
05.05.2024 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ZEYTİNALANI, KALABAK
05.05.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

ÇEŞME DALYAN
29.04.2024 saat 11:00 ile 06.05.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 6 gün 21 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATATÜRK, İZKENT, ESENTEPE
05.05.2024 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI
05.05.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇUKURALTI
05.05.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA