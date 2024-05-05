İzmir’de 24 saatlik su kesintisi 5 Mayıs Pazar

'İzmir su kesintisi' araması sabah saatlerinden itibaren başladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...