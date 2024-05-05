İzmir’de elektrik kesintisi 5 Mayıs Pazar

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...