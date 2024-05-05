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İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 5 Mayıs Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 5 Mayıs Pazar

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Mayıs Pazar

Saat : 9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni ( GÜZELHİSAR Hürriyet Cd. )
Atatürk ( 345. Sk. Hürriyet Cd. Öğrt. Hasan Mirasçı Sk. )
Kurtuluş ( 306. Sk. Fevzi Paşa Cd. Hürriyet Cd. Şehit Kemal Cd. )

Saat : 9:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer

Saat : 9:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Mayıs Pazar

Saat : 9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy ( 502 )

Saat : 9:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba

Saat : 14:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak ( 21 20sk. )
Ayrancılar ( 93. Sk. 91/1. Sk. 88. Sk. 88 87 Sk. 62/1 Sk. İZMİR AYDIN )
İnönü

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