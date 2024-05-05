İzmir’de elektrik kesintisi 5 Mayıs Pazar

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni ( GÜZELHİSAR Hürriyet Cd. )
Atatürk ( 345. Sk. Hürriyet Cd. Öğrt. Hasan Mirasçı Sk. )
Kurtuluş ( 306. Sk. Fevzi Paşa Cd. Hürriyet Cd. Şehit Kemal Cd. )
Saat : 9:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer
Saat : 9:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Saat : 9:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
Saat : 9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy ( 502 )
Saat : 9:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba
Saat : 14:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak ( 21 20sk. )
Ayrancılar ( 93. Sk. 91/1. Sk. 88. Sk. 88 87 Sk. 62/1 Sk. İZMİR AYDIN )
İnönü