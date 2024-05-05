Maaşları ödeyebilmek için makam aracını satıyor

FOÇA Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, işçi maaşlarını ödeyebilmek için makam aracını satılığa çıkardı. Foça'da Mayıs ayı toplantısında gündem, bir süredir ödenemeyen işçi maaşlarıydı.

EKONOMİK SIKINTILAR

MECLİS toplantısında konuşan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Fıçı, "Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı personel maaşlarının ödene bilmesi amacıyla belediye başkanlığına ait Mercedes marka 35 FA 5555 plakalı makam aracın satılması hususunun gündeme alınmasını öneriyorum "dedi.

Yapılan oylama sonucunda makam aracının satılmasına karar verildi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, seçim çalışmaları sırasında Yeni Bağarasında yaptığı başkanlıtığı konuşmada işçi maaşları konusunda hassas olduğunu belirterek, "Sonraki ayın işçi maaşını bir ay önce hazır bulunduracağım" demişti. Satışa çıkarılan araç Fatih Gürbüz döneminde kazaya karışmış olay uzun süre tartışılmıştı.