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Haberler İzmir Tugay, ‘Esnaf Müdürlüğü’ kurdu

Tugay, ‘Esnaf Müdürlüğü’ kurdu

HABER MERKEZİ
Tugay, ‘Esnaf Müdürlüğü’ kurdu
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay meclis kararı ile Esnaf Müdürlüğü kurdu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "Hepimize hayırlı olsun. İzmir Büyükşehir'de ilk kez böyle bir müdürlük kuruluyor. Artık esnafımız işlerini değişik birimleri ayrı ayrı dolaşarak değil, Esnaf Müdürlüğü ile doğrudan çözebilecek" dedi. Ata; Gaziemir, Karşıyaka ve Konak başta olmak üzere pek çok ilçede esnaf teşkilatından isimlerin belediye meclislerine girdiğini, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun da Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olduğunu da belirtti.
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