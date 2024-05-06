Hıdırellez coşkusu

Her yıl düzenli olarak kutlanan Hıdırellez, ülkenin dört bir yanından renkli görüntüler oluşturdu. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şenlik alanında yapılan organizasyonda vatandaşlar piknik yaparak, müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. Bahar gelişini ve aynı zamanda bolluğun, bereketin simgesi olan hıdırellezi kutlamak için yapılan etkinlik dün Ovakent Mahallesinde gerçekleşti. Etkinlikte çocukların yüzleri boyandı, oyunlar oynandı ve akşama doğru da şenlik ateşleri yakıldı.

KEŞKEK VE KUZU ETİ İKRAMI

Geleneksel olarak Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen Hıdırellez ve Mırtlak Etkinliği, 8 asırdır yaşatılmaya devam ediyor. Çal Belediyesi'nin organizasyonuyla imece usulüyle 31 kazan keşkek ve 22 kuzu eti pişirildi. Sabahın erken saatlerinde Ahmet Hoca Türbesi yanında hazırlanan alanda kazanlar kuruldu, keşkekler hazırlandı ve ardından davetlilere ikram edildi. Mırtlak etkinliğinde geleneklere uygun olarak at yarışı, cirit oyunu ise nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

GELENEKSEL KIYAFETLER

Bahar müjdecisi kabul edilen Hıdırellez, İstanbul Avcılar'da da yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Geleneksel Hıdırellez Şenliğiyle kutlandı. Şenlik, geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılanların yürüyüşüyle başladı. Şenliğe katılanlar dev bir Türk bayrağı taşıyarak, şarkılar eşliğinde Hasan Önel Caddesi'nde yürüdü.