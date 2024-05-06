İzmir’de elektrik kesintisi 6 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Saat : 10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar
Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Günaltay
Saat : 9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Fevzi Çakmak
Gümüldür İnönü
Saat : 11:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük
Irmak
Yeşil Pınar
Zeytinlik
Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba