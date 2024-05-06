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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 6 Mayıs Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Mayıs Pazartesi

Saat : 9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

Saat : 10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldızlar

Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Mayıs Pazartesi

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Günaltay

Saat : 9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Fevzi Çakmak
Gümüldür İnönü

Saat : 11:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük
Irmak
Yeşil Pınar
Zeytinlik

Saat : 9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Yenioba

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