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Haberler İzmir İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... Ülke genelinde terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmir merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı, 2 şüpheyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasına yer alan 13 şüpheli belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, İzmir merkezli, İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Sakarya ve Denizli illerinde gece saat 01.00'de, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma birimlerine sevk edilirken, 1'i yurt dışında olduğu öğrenilen 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi.

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