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Haberler İzmir İzmir'de helikopter destekli operasyon! 6 ilçede birden harekete geçildi

İzmir'de helikopter destekli operasyon! 6 ilçede birden harekete geçildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA
İzmir’de helikopter destekli operasyon! 6 ilçede birden harekete geçildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli polis operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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