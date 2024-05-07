Rahvan at yarışları festival havasında geçti

İZMİR Tire'de, Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 4'üncüsü düzenlendi. Çevre il ve ilçelerden 120 atın katıldığı yarışlar adeta festival havasında geçti. Güzel havanın da etkisiyle yarışları binlerce vatandaş izledi. Organizasyonda atlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A grubu ve kadınlar kategorileri olmak üzere toplam 9 kategoride yarıştı. Dereceye giren atların sahiplerine kupa ve ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircoğlu tarafından verildi. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, "Rahvan at yarışlarına katılan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi