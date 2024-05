Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden İzmir’de İsrail protestosu

İzmir'de üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve dünya genelinde yapılan SayStop eylemlerine destek eylemleri düzenlendi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Çiğli Kampüsü önünde çeşitli üniversitelerden akademisyenler bir araya geldi.

"Stop the genocide in Gaza" yazılı dövizler taşıyan akademisyenler adına açıklama yapan İKÇÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çevik, Gazze'de yaşanan zulmü telin etmek ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde İsrail'i protesto eden akademisyenler ve öğrencilerle dayanışma mesajı vermek üzere toplandıklarını belirtti.

Gazze'nin 17 yıldır açık hava hapishanesine dönüştüğünü, 7 Ekim 2023'ten bu yana da bir katliam ve soykırıma sahne olduğunu söyleyen Çevik, "Batılı liderler, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olaylarda mağdurların yanında yer alırken Gazze'deki zulme karşı bir adım atmaktan imtina etmekte, hatta Gazze kasabı Netanyahu'yu tebrik etmektedirler. Bu çifte standart ve ikiyüzlülük, insanlık adına kara bir lekedir." diye konuştu.

Dünya genelinde çok sayıda üniversitede öğrencisi ve akademisyenlerin vicdani bir tepkiyle harekete geçtiğini dile getiren Çevik, şöyle konuştu:

"ABD ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde, siyonist İsrail tarafından yürütülen katliamı kınamak, bu ülkeye verilen desteğin sona erdirilmesini istemek ve İsrail ile kurulmuş iş birliklerinin iptal edilmesini talep etmek için çaba harcayan tüm akademisyenleri ve öğrencileri selamlıyoruz. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın tamamen insani değerlere ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olarak ortaya koydukları bu gayreti selamlıyoruz ve bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz."

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TOPLANDI

Dokuz Eylül Üniversitesinin Buca ilçesindeki Eğitim Fakültesi kampüsünde ise öğrenciler tarafından İsrail'i protesto etkinliği organize edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından kampüsteki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasında öğrenciler, "SayStop", "İsrail terör örgütüdür" ve "Filistin, Gazze davamızdır" yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Mehmet Burak Keskin, İsrail tarafından Filistinlilere soykırım uyguladığını belirterek 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İsrail'in barbarlığının uluslararası platformlara taşındığını anlatan Keskin, geçen hafta ABD'deki bazı üniversitelerde öğrenci

ve akademisyenlerin katılımıyla İsrail karşıtı gösteriler başlatıldığını hatırlattı.

Keskin, şunları kaydetti:

"ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Say Stop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."