Ünlü voleybolcuya hırsızlıktan gözaltı

İzmir'de kulüplerin erkek voleybol takımlarında da smaçör olarak oynadığı öğrenilen Ç.Ö. (38) ile sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen D.A.'nın(38), bir elektronik mağazasından teşhir ürünü bilgisayarı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Ç.Ö. ve D.A.'nın, Antalya ve Bursa'da da aynı suça karıştığı ileri sürülürken; çalıntı 1 bilgisayar, 1 kamera ve 1 akıllı saati teslim ettikleri de öğrenildi. Çift ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü smaçörün karıştığı hırsızlık olayı, İzmir Bornova'da bir AVM'nin teknoloji mağazasında meydana geldi. Elektronik mağazası yetkililerinden hırsızlık ihbarı alan polis, yaptığı incelemede ilginç bir detaya ulaştı.

YARI FİYATINA CİHAZ

Yapılan incelemenin ardından çiftin, otomobil kiralayarak İzmir'e geldiği belirlendi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve tespit ettiği çifte ulaştı. Yapılan görüşmenin ardından çift polise gelip teslim olacaklarını söyledi. Olaydan 24 saat geçmeden İzmir'e geri gelen çift, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Ç.Ö.'nün yapılan kontrolünde ise taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve birçok dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, bir internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, Ç.Ö'nün Voleybol Fedarasyonu'nun adını kullanarak yarı fiyatına elektronik cihaz getireceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı, dolandırılan kişinin ise dava açtığı paylaşımlar ortaya çıktı. Çiftin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.