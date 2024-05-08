Çapraz nakille donör kardeşi oldular

İZMİR'DE 2,5 yıldır polikistik böbrek hastalığı olan Saliha Aslan (54) ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlık yaşayan Akil Taka (51), İzmir'de çapraz nakille hayata tutundu. Saliha Aslan'ın eşi Engin Aslan (54), Akil Taka'ya, Engin Aslan'ın eşi Gülgün Taka (51) da Saliha Aslan'a donör oldu. İzmir'de yaşayan ve polikistik böbrek hastalığı nedeniyle 2,5 yıldır diyalize bağımlı bir hayat geçiren Saliha Aslan ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan böbrek yetmezliği hastası Akil Taka, eşleri sayesinde 2'nci hayatlarına başladı. Eşleri gönüllü olmasına rağmen donör olmaya uygun olmadıkları için yıllardır diyalize mahkum olan Saliha Aslan ile Akil Taka, çareyi çapraz nakil yönteminde buldu. Evliliklerinde 30 yılı geride bırakan, ikişer çocuk sahibi olan çiftler, ameliyattan sonra donör kardeşi olduklarını söyledi.