İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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