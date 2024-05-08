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Haberler İzmir İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

BERGAMA KURTULUŞ
08.05.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YALI
08.05.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH
08.05.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

ÖDEMİŞ İNÖNÜ, BENGİSU, MİMAR SİNAN
08.05.2024 saat 07:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HORZUM, ÇAMYAYLA
08.05.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KUŞÇUBURUN
08.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

TORBALI AYRANCILAR
08.05.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
08.05.2024 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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