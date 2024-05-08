İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 8 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 8 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
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BERGAMA KURTULUŞ
08.05.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YALI
08.05.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
08.05.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ İNÖNÜ, BENGİSU, MİMAR SİNAN
08.05.2024 saat 07:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HORZUM, ÇAMYAYLA
08.05.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KUŞÇUBURUN
08.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR
08.05.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
08.05.2024 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.