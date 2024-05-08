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Haberler İzmir Mavi bereliler öğrencilere trafik eğitimi verdi

Mavi bereliler öğrencilere trafik eğitimi verdi

HABER MERKEZİ
Mavi bereliler öğrencilere trafik eğitimi verdi
İZMİRLİ öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla Aliağa Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Kent Park içerisine kurulan Şehit Fethi Sekin Çocuk Eğitim Trafik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere üzerinde TİM Jandarma yazılı tişört ve şapkalar ile eğitim kitapları hediye edildi. Tim Jandarma çizgi filmi izletilen öğrenciler, motorize ekipler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Trafik parkında bisiklet ve mini araba kullanan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik kuralları ve trafikte güvenlik konusunda bilgilendirildi.
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