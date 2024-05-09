  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Düğün magandalarına 15 bin 180 liralık ceza

Düğün magandalarına 15 bin 180 liralık ceza

HABER MERKEZİ
Düğün magandalarına 15 bin 180 liralık ceza
İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçiti'nde bir düğün konvoyunda yer alan araçların sağ şeridi kapatmasıyla ilgili çalışma yaptı. 4 otomobilin sürücüsü ile 3 otomobilin plakasına15 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir sürücün ehliyetine el konularak 3 sürücü hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adli işlem yapıldı. Düğün konvoyundaki bir sürücünün de tespiti için adli ve idari işlem başlatıldı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA