Düğün magandalarına 15 bin 180 liralık ceza

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçiti'nde bir düğün konvoyunda yer alan araçların sağ şeridi kapatmasıyla ilgili çalışma yaptı. 4 otomobilin sürücüsü ile 3 otomobilin plakasına15 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir sürücün ehliyetine el konularak 3 sürücü hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adli işlem yapıldı. Düğün konvoyundaki bir sürücünün de tespiti için adli ve idari işlem başlatıldı.