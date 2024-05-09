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Haberler İzmir Evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirmiş

Evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirmiş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de zehir tacirlerini yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Tire'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda iklimlendirme sistemiyle saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı.

DHA
Evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirmiş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Tire'de bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda 200 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 10 kök Hint keneviri, 125 adet sentetik hap, çadır içerisinde kurulmuş havalandırma ve led ışıklandırma sistemi ile oda içerisinde kurulmuş iklimlendirme çadırı ele geçirildi.

Burada gözaltına alınan şüphelinin kurduğu iklimlendirme sistemiyle saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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