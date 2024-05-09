İzmir’de kumar baskını: 124 kişiye 769 bin liralık ceza

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Yaka ve Gökdere Mahallesi'nde bulunan umuma açık işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan izin kapsamında adreslere gerçekleştirilen baskında, 124 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalandı. Kumarbazlara toplam 796 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, haklarında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatılan işletme sahipleri U.S. ve M.B., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.