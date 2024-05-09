İzmir’in ‘Şoför Nebahat’i yıllardır direksiyon başında

İZMİR'DE babasının vefatının ardından minibüs şoförlüğüne başlayan ve meslekte 15 yılını dolduran Hatice Korkmaz, daha çok kadını direksiyon başında görmek istiyor. Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Korkmaz'ın (44) çocukluk yılları babası Nevres Korkmaz'ın kurucuları arasında olduğu Karşıyaka-Şemikler minibüs hattı durağında geçti. Korkmaz, 44 minibüsün bulunduğu hattın tek kadın şoförü olarak 2009'da işe başladı. Korkmaz, minibüsüne binen kadın müşterilerini mesleğe davet ediyor. "Bu işi severek yapıyorum" diyen Hatice Korkmaz, "Hemcinslerime sesleniyorum, eşlik etsinler istiyorum. Mesleği daha iyi yerlerde görmeliyiz" dedi.