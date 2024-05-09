Karavanlı işgalciler zabıtanın radarında

İZMİR Bayraklı Belediyesi, sahil bölgesindeki park halinde bulunan karavanların kaldırılması için harekete geçti. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarına park edilen 105 karavan vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı. Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada karavan sahipleri uyarıldı ve ihtar verildi. Belirtilen sürede kaldırılmayan karavanların ekiplerce kaldırılacağı ifade edildi.