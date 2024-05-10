Başkan Tugay istifaları reddetti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi'nin başhekiminin ve hastane yönetiminin istifasını kabul etmedi. Eylül 2023'te göreve başlayan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar görevinden istifa etmişti. Uçar'ın yanı sıra; Başhekim Yardımcıları Gaffar Karadoğan, Filiz Dağ, Bayram Köse, Hastane Müdürü Çiğdem Dalkılınç ve Başhemşire Gülçin Akın görevlerinden ayrıldı. Başkan Cemil Tugay, istifaların ardından hastane yönetimi ile bir araya geldi. Tugay; başhekim Uçar başta olmak üzere, hastane yönetiminin istifasını kabul etmedi ve görevlerine devam etmesini istedi. Yapılan toplantıda; ek bina ihalesine yeniden çıkılmasına ve Sağlık Bakanlığı ile temas kurulmasına karar verildiği bildirildi.