İnciraltı ile ilgili yargı süreci devam ediyor

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer'in İnciraltı planlarını mahkemelik yaptığını anlatarak, "Cemil Tugay'ın ilk beyanatı 'burada yüksek yoğunluk var' oldu. Demek ki planlara hiç bakmamış" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili planları askıya çıkan İnciraltı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İnciraltı planlarının tamamlandığını ve sürecin devam ettiğini kaydeden Kaya, "Türkiye'deki en şeffaf ve katılımcı süreci yönettik. Burasının yüzde 99,9'u vatandaşın. Uzun yıllardır planlama bekliyorlar. Biz planlama sürecinde yerel yönetimlerin hassasiyetlerini de taşıyan vatandaşın katılımıyla bir plan ortaya çıkardık. Soyer, 10 bin metrekarelik parsel istiyordu. Sonuçta büyük balık küçük balığı yutar" ifadelerini kullandı. Kaya, İnciraltı ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini de belirtti.