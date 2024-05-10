İzmir’de kaçak silah atölyesi baskını: 3 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kuruçay semtinde bulunan bir adreste silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ FİRARİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında olayla ilgili S.D. ve B.E. ile M.L. gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.E.'nin ise hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.