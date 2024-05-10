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Haberler İzmir İzmir'de kaçak silah atölyesi baskını: 3 gözaltı

İzmir'de kaçak silah atölyesi baskını: 3 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir adreste kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de kaçak silah atölyesi baskını: 3 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kuruçay semtinde bulunan bir adreste silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ FİRARİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında olayla ilgili S.D. ve B.E. ile M.L. gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.E.'nin ise hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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