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İzmir'i çöl tozu kapladı! Gökyüzü griye büründü

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji'nin uyarısının ardından çöl tozu İzmir'de bugün sabah saatlerinde etkili oldu. Çöl tozu ile birlikte görüş mesafesi düşerken hava kalitesi de azaldı.

DHA
İzmir’i çöl tozu kapladı! Gökyüzü griyi büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu. Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde sabah görüş mesafesi azaldı.

İzmir’i çöl tozu kapladı! Gökyüzü griyi büründü

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte çöl tozunun taşımının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.

Çöl tozu taşımının İzmir'in yanı sıra Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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