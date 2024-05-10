İzmir'i çöl tozu kapladı! Gökyüzü griye büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu. Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde sabah görüş mesafesi azaldı.