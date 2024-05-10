  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Lazerli tedavi hayatını mahvetti

Lazerli tedavi hayatını mahvetti

Suat Barman, tedavi sonrası boynundaki yanık izinin daha kötü bir hale geldiğini söyledi.

HABER MERKEZİ
Lazerli tedavi hayatını mahvetti

İZMİR'DE yaşayan ve bir restoranda şef garson olarak çalışan Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Barman'ın boynunda yanık izi oluştu. Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, 2022 yılında Çiğli'deki özel bir hastanede lazer tedavisi aldı.

Tedavi sonrası gün geçtikçe boynundaki yanık izlerinin daha da belirginleştiğini öne süren Barman, hastaneye konuyu iletti ancak bir çözüme ulaşamadı. Barman, 4 Mart'ta avukatı Serap Demir aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Yaşadıklarını anlatan Suat Barman, "Hastanede deneyecekleri bir yöntemle izin iyileşeceği söylendi fakat yara izi daha da kabardı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Defalarca kendilerine başvuruda bulundum. Çözüm üretemediler. Devlet hastanesine gidip, durumu anlattım. Bu tedavi yüzünden boynumdaki izin 30 yıl geriye gittiğini belirttiler" diye konuştu. Hastaneden yapılan açıklamada ise "Tıp merkezimiz ve hekimlerimizin herhangi bir kusuru, ihmali ya da özen eksikliği bulunmamaktadır" denildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA