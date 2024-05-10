Lazerli tedavi hayatını mahvetti

İZMİR'DE yaşayan ve bir restoranda şef garson olarak çalışan Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Barman'ın boynunda yanık izi oluştu. Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, 2022 yılında Çiğli'deki özel bir hastanede lazer tedavisi aldı.

Tedavi sonrası gün geçtikçe boynundaki yanık izlerinin daha da belirginleştiğini öne süren Barman, hastaneye konuyu iletti ancak bir çözüme ulaşamadı. Barman, 4 Mart'ta avukatı Serap Demir aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Yaşadıklarını anlatan Suat Barman, "Hastanede deneyecekleri bir yöntemle izin iyileşeceği söylendi fakat yara izi daha da kabardı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Defalarca kendilerine başvuruda bulundum. Çözüm üretemediler. Devlet hastanesine gidip, durumu anlattım. Bu tedavi yüzünden boynumdaki izin 30 yıl geriye gittiğini belirttiler" diye konuştu. Hastaneden yapılan açıklamada ise "Tıp merkezimiz ve hekimlerimizin herhangi bir kusuru, ihmali ya da özen eksikliği bulunmamaktadır" denildi.