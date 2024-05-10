Yüzlerce yıl hapisleri istenirken serbest kaldılar

İZMİR'DE liderliğini Soner Taşoku'nun yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Alabora' isimli operasyonda hakkında dava açılan 47 kişi hakim karşısına çıktı. Urla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Taşoku, "Ben örgüt lideri ya da mafya değilim. İlla bir isim bulunacaksa kabadayı denebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İzmir Emniyeti geçen yıl Urla ilçesinde liderliğini Soner Taşoku'nun yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik helikopter destekli İzmir, Aydın ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına aldı. İzmir'de görülen ve 5 gün süren davada 14 ay boyunca tutuklu kalan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Taşoku, kendisine husumetlisi V.O.Ç. tarafından kumpas kurulduğunu, herhangi bir suç örgütü ile ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü. Sanık avukatları da ortada bir örgüt ve sanıklara atılı suçlara ilişkin bir delil olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti birden fazla suçtan yüzlerce yıla kadar hapsi istenen 47 sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.