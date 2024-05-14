Ege Üniversitesi’nden Ar-Ge Şurası

EGE Üniversitesinin araştırma geliştirme ve inovasyon alanındaki güçlü altyapısını daha ileriye taşıyacak eylem planlarını ve stratejilerini belirlemek amacıyla düzenlenen "Ege Üniversitesi Ar-Ge Şurası" başladı.

EGE Üniversitesi 50. Yıl Spor Salonunda, multidisipliner araştırma guruplarından oluşan 700'e yakın bilim insanı ve paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen şuranın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin, Türkiye'nin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, bilim ve teknolojide 69 yıllık potansiyeli olduğunu; bu sorumluluk ve gelecek vizyonu ile disiplinlerarası araştırmacılarla bir araya geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanarak çalışacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için durmadan duraksamadan, yeni başarı hikâyeleri yazarak Ar-ge'de lider, uluslararası yükseköğretim camiasında tanınır, güçlü akademik kadrosuyla iline, bölgesine ve ülkesine yaptığı bilimsel çalışmalarla katkı sağlayan, uluslararası arenada marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.