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Haberler İzmir Eski kocadan silahlı baskın: 2 ölü

Eski kocadan silahlı baskın: 2 ölü

HABER MERKEZİ
Eski kocadan silahlı baskın: 2 ölü
İZMİR'İN Selçuk ilçesinde Birkan Ekren (38), eski eşi Sevim Duman'ı (34) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti. Selçuk'ta bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Birkan Ekren, dün 19.30 sıralarında, 2 ay önce boşandığı Sevim Duman'ın 4029 Sokak'taki evine geldi. Bir süre sonra silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Polisleri gören Ekren, başına dayadığı tabancayı bir kez daha ateşledi. Yapılan kontrolde Ekren ve Duman'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Birkan Ekren'in hakaret, tehdit, kapkaç ve kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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