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Haberler İzmir Prizde unutulan sarj aleti yangın çıkardı

Prizde unutulan sarj aleti yangın çıkardı

HABER MERKEZİ
Prizde unutulan sarj aleti yangın çıkardı
İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1615/ Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıktı. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan bir kişi, evi saran alevleri fark edince yardım çığlıkları atarak dışarıya çıktı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, bir yandan kovalarla yangına müdahale ederken diğer yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, ilk belirlemelere göre yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtildi. Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
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