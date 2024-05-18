Üniversitede bahar şenliği coşkusu

İzmir Yaşar Üniversitesi Bahar Şenliği'nde öğrenciler, konser, etkinlikler ve yarışmalar ile final sınavları öncesi moral buldu. Şenliğin son gününde ünlü grup Yüksek Sadakat, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını konser alanını dolduran öğrenciler eşliğinde söyledi. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleşen ve iki gün süren şenlikte, öğrenciler; konser, söyleşi, oyun ve yarışmalar, e-spor turnuvası ve dans gösterileri ile final sınavları öncesi moral depoladı. Değişim programıyla üniversitede eğitim alan yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarla kendi ülkelerinin yemeklerini tanıttı. Sonrasında ise öğrenciler yörelerine ait müziklerle dans etti.