Deniz Efe’nin ölümünde 6 yıla kadar hapis istemi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi'nin (4) öldüğü, 2 çocuğun da yaralandığı olayla ilgili hazırlanan iddianamede iş yeri mesul müdürü tutuklu sanık Salih Deniz Şenman (41) ve işletme sahibi tutuksuz sanık Süleyman Tüner (74) için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi. Olay, 16 Temmuz 2023 günü, Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın devrilmesiyle 2 çocuk yaralanırken, Çelebi hayatını kaybetti.