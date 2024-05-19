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Haberler İzmir Deniz Efe’nin ölümünde 6 yıla kadar hapis istemi

Deniz Efe’nin ölümünde 6 yıla kadar hapis istemi

HABER MERKEZİ
Deniz Efe’nin ölümünde 6 yıla kadar hapis istemi
İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi'nin (4) öldüğü, 2 çocuğun da yaralandığı olayla ilgili hazırlanan iddianamede iş yeri mesul müdürü tutuklu sanık Salih Deniz Şenman (41) ve işletme sahibi tutuksuz sanık Süleyman Tüner (74) için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi. Olay, 16 Temmuz 2023 günü, Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın devrilmesiyle 2 çocuk yaralanırken, Çelebi hayatını kaybetti.
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