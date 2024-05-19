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Haberler İzmir Hızlı ve torbacı

Hızlı ve torbacı

HABER MERKEZİ
Hızlı ve torbacı
İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde H.K. isimli şüphelinin ikametinden motosikletle Alsancak, Güzelyalı, Hatay, Buca ve Karabağlar bölgelerine satış yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri motosikletli şüpheliyi izlemeye aldı. Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda ve motosikleti üzerinde yapılan aramada 880 gram metamfetamin 180 bin 100 Türk Lirası, 1 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 adet 7.65 fişek ele geçirildi. Öte yandan şüpheli H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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