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Haberler İzmir İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı

İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji'nin yaptığı toz taşınımı uyarılarının ardından İzmir'de görüş mesafesi azaldı. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve toz taşınımı otomobillerin üzerinin çamurla kapladı.

İHA
İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı. Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı. Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

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