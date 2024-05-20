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Haberler İzmir Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İzmirli taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İzmirli taraftarlar birbirine girdi

Son dakika İzmir haberleri... Dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra İzmir'de taraftarlar birbirine girdi. Tekme tokat kavga eden taraftarların o anları saniye saniye kaydedildi.

İHA
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İzmirli taraftarlar birbirine girdi

Son dakika İzmir haberleri... Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kentin birçok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

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