Otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda geçtiğimiz gece kaza meydana geldi. Muhammed Tevfik Sarı yönetimindeki 35 BVE 287 plakalı motosiklet, ESHOT garajına girmek üzere olan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 DA 7460 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Sürücü Sarı ile arkasında bulunan Melih Ç. çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Sarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Melih Ç. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediye otobüsünün şoförü ise gözaltına alındı.