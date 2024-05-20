Yunanistan itti, Türkiye kurtardı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Mayıs'ta Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere operasyon düzenledi. Dün gece saatlerinde Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içerisinde bulunan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KIYIYA ÇIKARILDILAR

Bölgede devriyede olan sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde olan lastik botlar tespit edildi. Kıyıya çıkartılan, topamda55 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.