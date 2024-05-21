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Haberler İzmir Böyle yakalandılar! İzmir’de 186 kişiye 1 milyon 195 bin TL ceza

Böyle yakalandılar! İzmir’de 186 kişiye 1 milyon 195 bin TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde Naldöken ve Gökdere mahallelerindeki iki işletmeye baskın düzenledi, kumar oynarken yakalanan 186 kişiye, toplam 1 milyon 195 bin 50 lira ceza verildi.

İHA
Böyle yakalandılar! İzmir’de 186 kişiye 1 milyon 195 bin TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın kumar oynatılan işletmelere yaptığı operasyonda 186 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplamda 1 milyon 195 bin idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken ve Gökdere mahallelerinde umuma açık işletmelerde yapılan kontrollerde tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 186 kişiye toplamda 1 milyon 195 bin idari para cezası kesildi.

İşletme sahibi C.K. ve A.T. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı, ifadeleri alındıktan sonra şahıslar serbest bırakıldı. Bu arada, 8 ayrı suçtan aranan Z.E. isimli şahıs, bu operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

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