Gıda işletmelerine 227 milyonluk ceza

GIDA işletmelerine bu yılki denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine 375 bin 246 denetim yapılmış, olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye idari para cezası uygulanmış, 118 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi. Yumaklı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üretenlerin ve satanların belirli aralıklarla kamuoyuna açıklandığını belirtti.