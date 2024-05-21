Randevu alamayanların yardımına koşuyor

İZMİR'İN Bornova ilçesinde yıllardır fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, 2 yıldır da iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla özellikle internet kullanımını bilmeyen vatandaşların hastane randevularını alıyor. Yaptığı hizmetten bahseden Şerifoğlu, "Genelde yaşlı insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil. İnterneti kullanmayı bilmeyenler var. Herkes bunu yapamaz zaten. İnterneti kullanmasını bilmesi, E-Devlet'i açması, randevu saatlerini bilmesi, randevu iptal etmeyi bilmesi lazım. 24 yıldır fatura ödeme merkezini işletiyorum, randevu alma işini de 2 yıldır yapıyorum" dedi. 57 yaşındaki Şaban Karaali, "Kendisi bize yardımcı oluyor. Yaklaşık 6 aydır ihtiyaç olduğu zaman randevu almak için buraya geliyorum" diye konuştu.