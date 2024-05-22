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Haberler İzmir İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı

İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı

HABER MERKEZİ
İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı
İZMİR merkezli 9 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı iddia edilen 40 şüpheliden 30'u jandarmanın operasyonu ile yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağladığı iddia edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MİT desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 30 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 5'i yurt dışında olmak üzere 8 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
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