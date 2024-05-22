İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 22 Mayıs Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
Saat : 10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe
Ertuğrul
Saat : 10:00 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Adaküre
Erikli
Halıköy
Saat : 9:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet
Saat : 10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Yeniköy
Ilıpınar
Kozbeyli
Kemal Atatürk
Saat : 10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Dereköy
Cumalı
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy
Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Saat : 11:00 - 12:30
KONAK / İZMİR
İsmet Kaptan
Saat : 9:00 - 9:30
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Kısık
Saat : 10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Orhangazi
Saat : 9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Çakırbeyli
Karakızlar