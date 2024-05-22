İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 22 Mayıs Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...