  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisinin yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 22 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 22 Mayıs Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Saat : 10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

Saat : 10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe
Ertuğrul

Saat : 10:00 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Adaküre
Erikli
Halıköy

Saat : 9:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Saat : 10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Yeniköy
Ilıpınar
Kozbeyli
Kemal Atatürk

Saat : 10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Dereköy
Cumalı
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy

Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Saat : 11:00 - 12:30
KONAK / İZMİR
İsmet Kaptan

Saat : 9:00 - 9:30
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Kısık

Saat : 10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Orhangazi

Saat : 9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Çakırbeyli
Karakızlar

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA