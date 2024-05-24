Gözde’nin katiline müebbet istemi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kan donduran cinayet, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'un önünü kesti. Bir süre sonra tabancayla 3 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından da aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamazken, Serdar Karamus ise tedavisinin ardından tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, eşi kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.