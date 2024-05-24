“Mağduruz işimizi istiyoruz”

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ ve İZDOĞA'da çalışırken işten çıkarılan işçiler eylemlerinin ikinci gününde yeniden Egemenlik Binası önünde toplandı. 15 gün sonra düğününün olacağını söyleyen işçilerden Yakup Yıldırım, "Nişanlımla ayrılma noktasına geldim. Evlenememe gibi problemlerimiz var. Kredi borcum var. Mağduruz, Cemil Başkan'ın sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

BAŞKA TALEBİMİZ YOK

EGEMENLİK Binası önünde toplanan Ercan Karasu ise, "Evli ve 4 çocuk babasıyım. Evim kira, 15 Mart'ta İZSU'da göreve başladım. Başvurum daha geçmiş tarihteydi. İş başı tarihim seçim sonrasına denk geldi. Seçim sürecinde yaşananların mağduruyuz. Bizim burada varoluş sebebimiz işimize dönmek. Başka talebimiz yok. Sonuna kadar direneceğiz. İnşallah başkanımız sesimizi duyar" dedi.