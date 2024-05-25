EGE Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, ODER Otizm Derneği iş birliğinde" Otizmle Yaşamak" başlıklı bir söyleşi ve konser gerçekleştirildi .Moderatörlüğünü EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan'ın yaptığı etkinlikte konuşmacı olarak, Otizm Federasyonu Başkanı Ergün Güngör, EÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özbaran ve Dokuz Eylül Üniversitesi emekli öğretim üyes i Doç. Dr. Alev Girli yer aldı. Prof. Dr. Burcu Özbaran, "Önemli olan, bazı püf noktaları bilmek ve erken tanıyı sağlamak , riskli çocukları kaçırmamak, tanısı atlanmış erişkinleri anlamak. Her 36 çocuktan biri otizm tanısı alıyor" dedi.