DSP İzmir’dekı kriz büyümeden çözüldü

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 ilçede de aday çıkaran DSP'nin aldığı başarısız sonuç üzerine görevden ayrılmak isteyen İzmir İl Başkanı Bedri Ateş'e, Genel Başkan Önder Aksakal'ın, "Onurlu bir duruş sergiliyorsun ama hiçbir ilçeyi kazanamadıysak, bu senin suçun değil. Otur oturduğun yerde, istifanı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. 43 dakikalık telefon görüşmesinde Aksakal'ın ikna ettiği Ateş, istifadan vazgeçti. Bu arada İl Başkan Yardımcısı Tamer Şengül'ün de istifasını verdiği, Genel Başkan Önder Aksakal'ın Şengül'ün istifasını da kabul etmediği kaydedildi.