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Haberler İzmir Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı

Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı

NADİR UYSAL
Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı
İzmir'in Tire ilçesinde, geçtiğimiz gece Tire- Gökçen karayolunda kaza meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce belediyeden emekli olduğu öğrenilen İsmail Göksu'nun (47) kullandığı otomobil Kireli köyü, Dede kavşağı yakınlarında karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracında hurda yığınına döndüğü kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine çağrılan 112 ambulanslarıyla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Göksu'nun cenazesi gözyaşları arasında Tire'de toprağa verildi.
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