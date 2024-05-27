Kaynakçılık kursunda kadınlar tezgah başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde Oksijen Kaynakçılığı Kursu veriyor. 240 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan 9 kadın kursiyer, oksijen kaynakçılığının tüm aşamalarını öğreniyor. Kadınların her alanda çalışabileceğini vurgulayan kursiyerler, erkek egemen sektörde var olmayı ve başka kadınlara örnek olmayı hedefliyor. Yazılım alanında eğitim alan ve ardından kursa katılan Özge Bektaş (25), "Kaynak yazılımı alanında çalışmayı düşündüğüm için önce kaynakçılığı öğrenmek istedim. Ailem ve arkadaşlarım da beni teşvik etti. Elle tutulur bir iş yapmak bana keyif veriyor" dedi.