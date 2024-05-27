Motosiklet kazasında ölen Zeynel konvoyla uğurlandı

İzmir'de geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Zafer Payzın Köprülü Kavşağı'nda motosiklet kazası meydana geldi. Zeynel Bilgiç'in (23) kontrolünü kaybettiği 01 AOL 146 plakalı motosiklet, bariyere çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bilgiç'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. 4 kardeşten en küçüğü olduğu belirtilen Bilgiç'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motokuryelik yapan Bilgiç'in birkaç gün önce Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olduğu, tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Zeynel Bilgiç'in ölüm haberini alan iş arkadaşları ile yakınları cenazeyi almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bir hafta önce satın aldığı motosikletle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Bilgiç'in cenazesi, motokuryeler eşliğinde İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Motokuryeler cenaze aracının arkasında konvoy oluşturdu. Bilgiç'in cenazesi, defnedilmek üzere Mardin'e gönderildi.