Tedavi gören lösemili çocuklar oyun parkında

İzmir'de tedavi gören 50 lösemili çocuk, tedavi sürecinde uzak kalmak zorunda kaldıkları oyun parkına kavuştu. Çocuklar ve aileleri, gönüller tarafından dezenfekte edilen parkta buluştu. Masal kahramanları ve animatörler eşliğinde çeşitli etkinliklerin düzenlediği oyun parkında; çocuklar, aileleri ile keyifli bir gün geçirdi. Hijyen koşullarının en üst düzeyde tutulduğunu dile getiren etkinlik düzenleyicisi kurumun sorumlusu, "Vakıf olarak kanser hastası olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve çeşitli alanlarda yanında olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız tedavi sürecinde yaklaşık 2-3 yıl boyunca parklardan uzak, parklara özlem ve hasretle yaşıyor. Sağlıklı çocukları parkta oynarken izliyorlar. Bugün onların günü olsun, gönüllerince eğlensinler istedik. Gönüllülerimizle parka gelip, temizlik yaparak, bu alanı hijyenik hale getirdik. Onların hoşuna gidecekleri ortamı yaratmayı amaçladık" dedi.