Çankırı’dan otopark müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından yıkımı onaylanan İzmir Çankaya Katlı Otoparkı'na ilişkin, "Yıktırmayacağız. Kemeraltı esnafını bitirmelerine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"ESNAFIMIZ NEFES ALSIN"

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasar aldığı gerekçesiyle günde 3 bin 500 araç kapasitesine sahip Çankaya Katlı Otopark'ının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla yıkımı onaylanmıştı. Başkan Tugay meclis toplantısında, "Başka çaremiz yok, yıkacağız" derken İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, tahliye kararına tepki göstermişti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı konunun ilk günden beri takipçisi olduklarını ifade ederek Kemeraltı esnafına müjdeyi verdi.

Çankırı yaptığı açıklamada, bilirkişi raporlarına göre güçlendirme çalışmalarının destekçisi olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: "Kemeraltı'nda, esnafımızı her daim yanındayız. Bu sebeple esnafı yok saymaya çalışan bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Nitekim Çankaya Katlı Otopark bugün İzmir'in bir başka sorunu olan otopark derdine de ayrı bir çözüm taşımaktadır. Bu sebeple biz konunun başından beri takipçisiydik ve takipçisi olacağız. Esnafımız rahat nefes alsın. Yıktırmayacağız. Güçlendirme çalışması yaparak yine vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."